Elazığ'da kış mevsimine girilmesi ile birlikte tezgahlardaki yerini alan kestaneye talep arttı.

Elazığ'da havaların soğumasıyla birlikte sokaktaki yerlerini alan kestaneciler, vatandaşların taleplerini karşılamak için zorlu kış şartları altında çalışmalarına devam ediyorlar.

Babasından kaldığı tezgahta 5 yıldır kestane sattığını belirten Burak Sarıkaya, “Şuan öğle vakti olduğu için biraz sakin ama ilerleyen saatlerde kestaneye talep çok oluyor. Vatandaşlar da kestaneyi pişirmek için evde uğraşmıyor çünkü artık sobalı ev kalmadı. Bundan dolayı da vatandaşlar hazır pişirilmiş olanları alıp evlerine gidiyorlar. Kestaneye kış mevsiminde olduğumuz için iyi bir talep var'' dedi.