Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev almıştı, kaderine terk edilen o gemi turizme hizmet edecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 46 yıl hizmet eden ve Kıbrıs Barış Harekatında da görev alan çıkarma gemisinin, Elazığ'da 6 yıl önce kaderine terk edildiği yerden alınarak hem turizme hem de ilçedeki 50 kadına istihdam sağlaması için proje başlatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 1965 yılında Taşkızak Tersanesinde üretilen, Şehit Hasan Halit Küçük ismi verilen Münfesih Ç- 309 çıkarma gemisi, 2001 yılında köprü yapılmadan önce Elazığ- Ağın arası ulaşımı sağlamak için ilçeye hibe edildi. O dönem bir firmaya kiraya verilen gemi, 2014 yılında ise Keban ilçesinin bir köyünde kaderine terk edildi. İçerisinde mutfak bölümünden yatak hanesine kadar yeri olan ve atıl durumda bulunan gemi bölgede suların yükselmesiyle Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu ve Belediye Başkanı Ali Uslu'nun girişimleri ile ilçenin kıyısına çekildi. Köklü tarihe sahip olan geminin turizme kazandırılması için ‘Fırat'ın Saklı Cenneti Ağın'da Kerevit Yolculuğu' projesi hazırlandı. Proje kapsamında geminin onarılıp, restoran olarak yeniden işler hale gelmesiyle 50 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

6 yıldır atıl şekilde duruyordu

Geminin 2001 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ağın Belediyesi'ne hibe edildiğini belirten Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, “O süreçte bir de kendi feribotumuz vardı. Köprümüz yapılmadığı için kullanılıyordu. Bu ikinci bir gemi olduğu için dönemin belediye başkanı bir firmaya kiraya vermişti. 2014 yılından beri atıl bir şekilde Keban'a bağlı bir köyün kıyısında yatıyordu. Biz ilk görevimiz buydu, su yükselince kıyımıza çektik. Geminin tarihi bir yapısı var. 2001 yılında bize geldi ama bunun öncesinde Kıbrıs Barış Harekatına katılan bir gemi. Alt tarafında askerlerin yatakhanesi ve mutfağı var. Bu geminin bu hale gelmesindeki sorumlularla ilgili de adli süreci başlattık” dedi.

"Projemizi hazırladık, desteği bekliyoruz"

Hibe desteği alarak gemiyi turizme kazandırmaya çalıştıklarını aktaran Başkan Uslu, “Projenin adını da ‘Fırat'ın Saklı Cenneti Ağın'da Kerevit Yolculuğu' diye koyduk. Girişimcilerimizle projelerimizi hazırladık. 1 aylık süreç kat ettik. Şuanda desteği bekliyoruz. Yasal sürecimizi görüp, hasar tespitini yaptırıp gemimizi ilçe turizmine katkı sağlayacak şekilde halkımızın ve dışarıdan gelen turistin hizmetine sunacağız” diye konuştu.

"Hem turizme hemde ilçedeki kadınlara katkısı olacak"

Geminin motorlarının dahi söküldüğünü aktaran Uslu, “Tüm elektrik ve mekanik kısmında da arızalar var. Yüzer lokanta olarak kullanacağız. Bunda 4 tane motor var. Keban Baraj Gölünde gezme değil. Bir kıyıya bağlayıp sadece kıyıda ağınla ilgili su ürünler, balık, kerevit ve buna benzer ürünler servis edeceğiz. Hem turizm katkıda bulunacağız hem de Ağın'daki kadınlara da iş imkanı sunacak. El ürünleri ve yöresel ürünleri insanlara takdim edecek. İşe dönüşebilecek ve istihdam sağlayacak bir proje. Yaklaşık 50 kişiye yakında bir istihdam sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.