Kılıçdaroğlu, Erol'un, Elazığ'da "İYİ Parti'yi destekleyelim" önerisini gündemine aldı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da İYİ Parti adayını destekleyelim önerisinde bulunduğu partisinin genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nunda gündemine aldığı öğrenildi. .

CHP Parti Meclisi, ittifak görüşmelerinde masada olan illerin adaylarını ilan etmeyerek son anda listeden çıkardığı, İttifak görüşmelerinde CHP'nin İYİ Parti'yi ilk olarak Elazığ'da desteklemesinin gündeme geldiği ileri sürüldü. CHP'nin iddialı olmadığı Elazığ'da, İYİ Parti, TSO Eski Başkanı Ali Şekerdağ'ı aday olarak gösterdi.Bunun üzerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'da, İYİ Parti'yi Elazığ'da desteklemek için Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na öneride bulundu.

CHP'li Erol'un Kılıçdaroğlu'na," Partimiz yıllardır yerel seçimlerde Elazığ'da arzu ettiği oyu alamıyor. Mevcut tabloda da Elazığ'da aday çıkarsak bile il belediyesini almamız kolay görünmüyor. Madem ittifak görüşmesi yapıyoruz o zaman Elazığ'dan aday çıkarmayalım ve İYİ Parti'nin adayını destekleyelim. Bizim vereceğimiz destekle İYİ Parti Elazığ il belediyesini kazanabilir. Böyle bir adım aynı zamanda İYİ Parti ile yapılan görüşmeler için jest olur. İYİ Parti'de de bizim iddialı olduğumuz yerlerde aday çıkarmayarak bizim adayları destekler. Eğer bu şekilde bir ittifak gerçekleşirse Türkiye'de birçok ildeki tablo değişir ve yerelde iktidar değişiklinin önü açılır. Eğer siyasette ezber bozmak istiyorsak bu adımı atalım"şeklinde önerisini sunduğu ileri sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun da Erol'un Elazığ konusundaki jest önerisinin önümüzdeki günlerde buluşacağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmesinde gündeme getirmesi beklendiği öğrenildi.