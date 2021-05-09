Kılıçdaroğlu ve Erol, Elazığlı şehit annesini aradı

2012 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütünce yerleştirilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Coşkun Göl, şehit düşmüştü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Gürsel Erol, Elazığlı şehidin annesi Hüsna Göl'ü görüntülü arayarak hem Kadir Gecesi'ni hem de Anneler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu ve Erol'la görüşen şehit annesi Göl,düşünüp aradıkları için ikiliye teşekkür etti.