Kiraladığı aracı hasarlı teslim eden şahsı vuran şüpheli yakalandı

Elazığ'da kiraladığı aracı hasarlı teslim eden şahsı vuran iş yeri sahibi şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokakta meydana geldi.Oto kiralama işi yapan M.E. ile U.Ş.F. arasında kiraladığı aracı hasarlı teslim ettiği için tartışma çıktı. Tartışma da M.E. çıkardığı silahla U.Ş.F'yi bacağından vurarak yaraladı.Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri yaralama olayı ile ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüpheli M.E kısa sürede yakalandı, olayda kullandığı silah ise ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.