Kırmadan, kesmeden kapalı yöntemle burun estetiği

Dr. Serhan Derin, piezo (ultronik burun estetiği) ile yumuşak dokulara hemen hemen zarar vermediği için morarma ve ameliyat sonrası şişlik durumunun oldukça az yaşandığını, bir haftada yeni bir buruna kavuşulduğunu aktardı.

Burun estetiği ameliyatları (rinoplasti) sonrası göz çevresinde oluşan şişlik ve morlukların, yeni bir yöntem ve cerrahi ile artık kabus olmaktan çıktığını belirten Elazığ Mediline Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Serhan Derin, hastaların piezo ile bir hafta gibi kısa sürede konforlu bir şekilde hayatlarını devam edebildiklerini aktardı.

Pizeo yöntemi hakkında bilgi veren Op. Dr. Serhan Derin, “ Piezo, burun estetiği, yeni bir teknoloji burun kemiklerine şekil vermede kullandığımız yeni bir yöntem ve teknoloji. Urtrosonik dalgalarla kemiğe şekil vermeye yarıyor. Bu yöntem, daha önceden bunun alternatifine çekiç, keski ya da törpü gibi aletlerle buruna şekil verilirken artık ultrasonik dalgalarla yumuşak dokuları ve kıkırdağı zedelemeden kemiğe şekil vermemizde işe yarıyor” dedi.

Bu yöntemin hasta sağlığı açısından sağladığı yararları dile getiren Op. Dr. Derin, “Kemik dokulara muntazam ve her istediğimiz düzeyde bir şekil verebiliyoruz. İkinci faydası da yumuşak dokulara hemen hemen zarar vermediği için morarma ve ameliyat sonrası şişlik durumu oldukça az oluyor. Piezo, hastalara ekstra konfor sağlıyor ve bilindiği üzere burun estetiğinden sonra, morarma, şişme, ağrı gibi yan etkilerde ciddi azalmaya sebep oluyor. Bu anlamda hasta açısından da çok faydası var. Cerrah olarak en çok faydasını gördüğüm şey, kemiğe yaptığı müdahale muntazam ve tamamen kontrolümüz altında” diye konuştu.

Piezo yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyatların daha sağlıklı ve hastalarda iyileşme sürelerin daha kısa olduğunu da belirten Derin, “Alternatif olan çekiç gerçekten kontrolsüz bir giriş yaparak kesilme, kırılmalara sebep olabilir. Piezo, bunu tamamen bertaraf edebiliyor, hastalarımızın da uzun dönemde mükemmel bir burun sonucu etmesini sağlıyor. Hasta sanki hiç ameliyat olmamış gibi bir haftada yeni bir buruna kavuşmuş bir şekilde görebiliyoruz çekiç ve keskide ödem ve morarma süreçleri daha uzun devam etmektedir. Bu yöntemle iyileşme süresi çok daha kısalıyor” ifadelerini kullandı.