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Kış uykusunda olması gereken anne ve yavru ayılar yiyecek ararken görüntülendi

Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Elazığ’da, normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Elazığ'da, normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.


Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ da son yılların en kurak kışını yaşıyor. Uzun süredir yağış olmayan kentte normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı Karakoçan ilçesine bağlı Özlüce köyünde yiyecek ararken görüntülendi. Cep telefonuyla görüntülenen ayı ailesi, bir süre yiyecek aradıktan sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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