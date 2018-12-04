Kitap okumayı sevdiren mekan "Kitap Kafe"

Elazığ'da bulunan kitap kafede, öğrenciler hem ders çalışıyor hem de boş vakitlerini değerlendirerek istedikleri kitapları okuma fırsatı buluyor.

2 çocuk annesi Hatice Sayın, yıllarca hayalini kurduğu kitap kafeyi açarak vatandaşlarla buluşturdu. Kafede, sanat, deneme, anı, felsefe ve düşünce eserleri olmak üzere 10 bin kitap bulunuyor. Müşterilerinin çoğunluğu öğrencilerden oluşan kitap kafede bulunmayan kitaplar ise sipariş edilerek okurla buluşturuluyor. Telefon, internet ve sosyal medyadan tamamen uzak olan kafeye 1 kitap bağışlayana 1 kahve ikram ediliyor. Kafeye gelen vatandaşlar ve öğrenciler Türk halk müziği eşliğinde kahve ve çaylarını yudumlanarak seçtikleri kitapları okuma fırsatı buluyor.

Kafe işletmecisi Hatice Sayın, “Bir kitap sever olarak Elazığ'ın bu eksikliğini hissetmekteydim. Şehrimizde böyle bir eksiklik vardı. Tüm kitap severlerin toplanıp kitap okuyacakları, söyleyişi yapacağı aynı zamanda çayını, kahvesini yudumlayacağı bir mekan olsun istiyordum. Kafeyi açtık ve güzel ilgi gördü. Dışarıdan gelen ve üniversitede okuyan öğrenciler buraya gelerek ders çalışabiliyorlar. Ayrıca burayı ev ortamına göre dizayn ettik. Buraya tüm kitap severleri bekliyorum. Yani burada bütünleşirler. Buraya gelenler arasında zaten bir bağ oluşuyor. Ders çalışmak isteyip de o ortamı yakalayamayan kişileri bekliyorum. Sakin sessiz bir ortamda derslerini çalışabilirler” dedi.

Kitap bağışlayana, kahve ikramı

Kafelerinde her kesime hitap eden kitapların mevcut olduğunun altını çizen Sayın, “Kitap Kafemizde hemen hemen tüm kitlelere hitap eden kitaplarımız mevcut. Sağlık, dini, felsefi, edebi romanlar mevcut Yaklaşık 10 bine yakın kitabımız mevcut. Kafede olmayan kitapları talep üzerine getirtiyoruz. Gün geçtikçe kitap yelpazemiz artmaktadır. İnşallah ikinci şubeyi açarsak tamamen hayallerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Gerçi kitap bir deryadır. Sonu gelmez. Ama biz elimizden geldikçe sermayemizi kitaplara yatırmaya devam edeceğiz. Kitap bağışları kabul ediliyor. Bir kitap bağışlayana bir bardak kahve hediye ediyoruz. İnsanlar kitap okumayı seviyorlar fakat ellerinde yoksa buraya gelip kitaplardan istifade edebiliyor. İkinci el kitaplarımızı burada rahatlıkla okuyabiliyorlar”ifadelerini kullandı.

Daha çok öğrenciler tercih ediyor

Kitap okuyan ve kitap konuşan insanlarla bir arada olmanın kendisi için büyük bir ayrıcalık olduğunu aktaran öğrencilerden Abdülkadir Akar ise , “Ben, bunu kitap kafe de bulabiliyorum. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir şey. Burada, gayet güzel ders çalışabiliyoruz. Hizmet konusunda da hiçbir sıkıntı yaşamamaktayız. Diğer kafelerden farklı olarak burada hem eğlenebiliyor hem ders çalışabiliyoruz. Bizler için çok güzel bir aktivite oluyor. Burada fikir tartışabiliyoruz"diye konuştu.

Öğrencilerden Tansu Şahin'de, “Burada arkadaşlarla toplanıp, kitap tahlili yapıyoruz. Yeni fikirler, başka hayatlar ve karakterler keşfediyoruz. Bir kitabı bitirip diğerine başlayabiliyoruz. Burada ön yargı ve yargılama yok. Samimiyet var. Burada her şey açık. Burası bizlere hem ders çalışma ortamı hem kitap okuma imkanı hem de dinlenme imkanı sunuyor. Buraya gelip kendimizle bile vakit geçirebiliyoruz” şeklinde dile getirdi.