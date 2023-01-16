Elazığlı Yönetmen Mücahit Baydaş ve Tevfik Kemal Özel'in yazıp yönettiği, Aylan bebeğin annesini konu alan 'KIYI' isimli kısa film, ikinci ödülünü aldı.

Elazığ'da Mücahit Baydaş ile Tevfik Kemal Özel'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 'KIYI' adlı kısa film, ikinci ödülünü aldı. Aylan bebeğin annesini ve göç etmek zorundan kalan tüm kadınları ele alan kısa film, ilk olarak Hatay'da düzenlenen 'Göç ve Kadın' konulu kısa film yarışmasında birinciliğe layık görülmüştü. KIYI, ardından 2. Uludağ Kısa Film Yarışması'nda da ikincilik ödülüne layık görüldü. Kadınların yaşadığı acı hatıralara ve kayıplara dikkat çeken kısa film, verdiği mesajları ile izleyenlerde büyük etki bıraktı.

Sinemanın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Yönetmen Mücahit Baydaş, "Sinema benim için gerçekten başka bir düzeyde. Biz bu filmi konu alırken aslında göçten sonra ki izleri aktarmaya çalıştık. Benim hayal dünyam da bu kadın aslında kıyıya vuran hepinizin de bildiği Aylan bebeğin annesiydi. Filmde de küçük bir metefor olarak Aylan bebeğin kırmızı tişörtünü kullandık. Umarım başarılı olmuşuzdur ve herkes o duyguyu birazcık olsa da yeşertebilmişizdir. Bizi ödüle layık gören herkese teşekkür ederiz" dedi.