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Komandolardan yaralı şahine şefkat eli

Elazığ’da jandarma komando timi, yaralı halde bulduğu şahine sahip çıktı.

Elazığ'da jandarma komando timi, yaralı halde bulduğu şahine sahip çıktı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Komanda birlikleri, merkeze bağlı Obuz köyü kırsalında, kanadından yaralı olması nedeniyle uçamayan bir şahini fark etti. Yaralı şahine sahip çıkan komandolar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere durumu bildirdi. Timde yer alan sıhhiyeci, ekipler bölgeye gelene kadar ilk müdahaleyi yaparak kuşun kanadını sardı. Mehmetçik, ardından bölgeye gelen ekiplere yaralı şahini teslim aldı. Ekipler, yaralı şahini tedavisi yapılması için Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürdü.

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