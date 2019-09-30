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Komşu illerden Başkan Şerifoğulları'na ziyaret

Komşu illerin valileri ve protokol üyeleri Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı ziyaret etti.

Komşu illerin valileri ve protokol üyeleri Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı ziyaret etti.


Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş, Bingöl Valisi ve Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Ekinci, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı makamında ziyaret etti.


FKA toplantısı için Elazığ'da bir araya gelen protokol üyeleri,Başkan Şerifoğulları'nı ziyarette görevinin şehre ve şehrin geleceğine güzel hizmetlere vesile olması temenni etti. Ziyarette karşılıklı görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.


Başkan Şerifoğulları, komşu illerin protokol üyelerini Elazığ Belediyesinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

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