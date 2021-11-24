Kömürhan Köprüsünün iki yakasına 55 bin adet fidan dikilecek

Bu kapsamda 180 hektarlık alanda 55 bin adet fidan toprakla buluşacak.

Geçtiğimiz yıl ulaşıma açılan Yeni Kömürhan Köprüsü ve tünelinin Elazığ ile Malatya yakasında yapılması planlanan ağaçlandırma çalışmalarına start verildi. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan ağaçlandırma çalışması kapsamında toplamda 180 hektarlık alanda meşe tohumu ekimi ile badem, sedir ve kızılçam çeşitleri olmak üzere toplamda 55 bin adet fidan toprakla buluşacak.

Alandaki fidan dikim çalışmalarını yerinde inceleyen Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner de bölgede fidan dikti.