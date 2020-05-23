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Konteyner kentte kalan çocukların, yüzü hediye oyuncaklarla güldü

Elazığ’da konteyner kentte kalan depremzede çocuklara, Milletvekili Gürsel Erol tarafından gönderilen oyuncaklar dağıtıldı.

Elazığ'da konteyner kentte kalan depremzede çocuklara, Milletvekili Gürsel Erol tarafından gönderilen oyuncaklar dağıtıldı.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası geçici biri Sivrice ilçesi 3'e kent merkezinde toplam 4 farklı yere 2 bin 584 adet konteynerden oluşturulan geçici barınma merkezi kuruldu. Şuana kadar konteyner kenteler bin 640 aileden oluşan 5 bin 608 kişi yerleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle Kırklar Mahallesi'ndeki konteyner kentlerde aileleriyle yaşayan çocuklara ise bayram öncesi CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, oyuncak gönderdi. Milletvekili Erol'un gönderdiği gönderdiği oyuncaklar bayram öncesi çocuklara tek tek dağıtıldı.


Korona virüsünden dolayı Milletvekili Erol'un kentte gelemediğini anımsatan Basın Danışmanı Doğancan Karataş, “Elazığ'daki süreci yakından takip etmektedir.Bizde bayram dolayısıyla konteyner kentteki çocuklarımızı ziyaret ettik. Bayram öncesi onlara oyuncak ve hediyeler verdik. Milletvekilimiz Gürsel Erol'un talimatları üzerine sorunlarını dinlendik. 24 ocakta yaşanan deprem sonrası çocukların mağduriyetleri vardı. Eğer bu mağduriyetleri bir nebze unutturup onların yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize"dedi.

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