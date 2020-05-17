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Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak takla attı: 1 yaralı

Elazığ’da otomobil ağaçlara çarparak ters döndü, sürücü yaralandı.

Elazığ'da otomobil ağaçlara çarparak ters döndü, sürücü yaralandı.


Kaza,merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. M. idaresindeki 23 AAR 778 plakalı otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp ters döndü.Kazada sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen UMKE ekibi tarafından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

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