İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Elazığ’da, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole yuvarlandı.

Elazığ'da, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Olay, Karakoçan ilçesi Sarıcan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki otomobilin önüne seyir halindeyken köpek çıktı. Sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobilde bulunan M.K ve F.Ç yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.