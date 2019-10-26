İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeğe çarpmamak isterken takla attı: 1 yaralı

Elazığ’da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil şarampole uçarak takla attı.

Elazığ'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil şarampole uçarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Bulgurcuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 44 BK 976 plakalı otomobilin sürücüsü O.D. önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aniden manevra yaptı. Manevra sonucu yoldan çıkan otomobil şarampole uçarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karakoçan İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.


Yaralı, ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.