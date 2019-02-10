Köpekler saldırdı, burnunu ve bacağını parçaladı

Elazığ'da bir köyde 3 köpeğin saldırısına uğrayıp burnu ve bacağı parçalanan Mehmet Yıldırım, tedavi altına alındı.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Çelebi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah namazından hayvanları yemlemek için dışarı çıkan 35 yaşındaki Mehmet Yıldırım, 3 köpeğin saldırısına uğradı. Bir süre mücadele eden Yıldırım, burnundan, bacağından ve göğsünden aldığı yara sonucu yere yıkıldı. Bu esnada seslere kalkan Yıldırım'ın annesi Sıdıka Yıldırım, bağırarak köpekleri uzaklaştırdı. Yıldırım, ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Annesi kurtardı

Sabah kalktığında kapının önünde köpekleri gördüğünü belirten Mehmet Yıldırım, “Köpekleri görünce dedim bunları kovalayayım da anneme saldırmasın. Daha kovalamadan bana saldırdılar. Birisi önce geldi göğsüme atladı o sırada mücadele verdim. Diğeri sağ ayağıma saldırdı. Diğer dişi köpekte burnuma saldırdı. O sırada beni götürüp getirdiler. Annem gelince kaçtılar. Mücadele fırsatı vermediler" dedi.

"Yumruklar vurdum ama bırakmadılar"

Yumruk atmasına rağmen köpeklerden kurtulamadığını aktaran Yıldırım, "Büyük köpekler olduğu için fırsat vermediler. Köpekler sahipsiz değildi başka köylerden gelen köpekler. Çünkü büyük köpeklerdi. Yumruklar vurdum ama bırakmadılar. Daha sonunda ben kendim pes ettim. Annem gelince bağırdı, ondan sonra saldılar” şeklinde konuştu.