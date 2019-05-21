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Köpeklerin öldürdüğü, yaşlı kadın ile ilgili başsavcılıktan açıklama

Elazığ’da dün sabah köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 82 yaşındaki Çiçek Boztaş ile ilgili, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapılarak çok yönlü soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Elazığ'da dün sabah köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 82 yaşındaki Çiçek Boztaş ile ilgili, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapılarak çok yönlü soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Olay, dün sabah saat: 07.00 sıralarında merkeze bağlı Esentepe Mahallesi Kır Çiçeği Sokak'ta meydana gelmişti. Ağabeyi ve yengesiyle birlikte yaşayan Çiçek Boztaş (82), su doldurmak için evden çıkmış dönüş yolunda evine 30 metre kala sürü halindeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.


Köpeklerin ölümüne neden olduğu yaşlı kadın ile ilgili bugün Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.


Açıklamada;"İlimiz Esentepe mahallesi Kırçiçeği sokak arka kısmında 20/05/2019 günü içme suyu almak için evden çıkan, sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 82 yaşındaki Çiçek Boztaş isimli bayan şahıs hakkında Elazığ Cumhuriyet


Başsavcılığımızca aynı gün ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılmış olup,olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir"denildi.

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