Elazığ'da köpeklerin saldırısına uğrayan 2 koyun telef oldu.

Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Karapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ruşen Akbulut sabah ağıldan çıkardığı koyunlarını otlatmaya götürürken, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Koyunların her bir bir yere dağılırken Akbulut ise korkarak kaçtı. Köylülerin yardıma koşması ile köpekler uzaklaştırılırken, saldırıya uğrayan 2 koyunun telef olduğu öğrenildi.

Akbulut, geçen haftada yine köpeklerin saldırısına uğradıklarını ve 3 koyununun telef olduğunu ifade etti.