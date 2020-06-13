Elazığ'da köpeklerin saldırısına uğrayan yaban keçisi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, son haftalarda sık sık Elazığ'ın yüksek rakımlı bölgelerinden yerleşim yerlerine yakın bölgelere inen yaban keçilerinden birine köpekler saldırdı. Boynundan yaralanan yaban keçisini fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgeye giderek yaralı keçiyi alıp, tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

Hayvan hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralı hayvan gözetim altına alındı. Keçinin sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.