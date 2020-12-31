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Koronavirüsü yenen Jandarma personelleri bağışçı oldu

Elazığ’da Koronavirüsü (Covid-19) yenen jandarma personelleri, immün plazma bağışında bulundu.

Elazığ'da Koronavirüsü (Covid-19) yenen jandarma personelleri, immün plazma bağışında bulundu.


İl Jandarma Komutanlığı'nda koronavirüsü yenmeyi başaran jandarma personelleri yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için immün plazma bağışçısı oldu. İmmün plazma bağışında bulunan 5 jandarma personeline Jandarma Albay Ali Yıldız'da Bölge Kan Merkezi'ne giderek eşlik etti.


Covid-19'u yenen personeline örnek olan Jandarma Komutanı Yıldız'da kan vererek, bağışta bulundu.

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