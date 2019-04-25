İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Korucu başı, cinnet getiren korucuyu ikna etmek isterken ölmüş

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde 2 korucunun öldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 2 korucunun öldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Cinnet getiren koruyucunun, kendisini ikna etmek için yanına giden korucu başını öldürdüğü öğrenildi.


Olay, Arıcak ilçesinde bağlı Ormanpınarı köyü mezarlığında meydana gelmiş, Mehmet Hüseyin Y., korucu başı Diyadin Ç.'yi öldürmüş, daha sonra da intihar etmişti. Olayın detayları netleşti. Alınan bilgiye göre, korucu Mehmet Hüseyin Y., cinnet getirerek köy içinde silahla ateş edip mezarlığa gitti. Köy sakinleri durumu korucu başı Diyadin Ç.'ye iletti. Bunun üzerine mezarlığa giden korucu başı, boş bir mezar içine giren korucuyu ikna etmek istedi. O sırada ateş açan korucu, korucu başını öldürdü, ardından da intihar etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.