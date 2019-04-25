Korucu başı, cinnet getiren korucuyu ikna etmek isterken ölmüş

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde 2 korucunun öldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Cinnet getiren koruyucunun, kendisini ikna etmek için yanına giden korucu başını öldürdüğü öğrenildi.

Olay, Arıcak ilçesinde bağlı Ormanpınarı köyü mezarlığında meydana gelmiş, Mehmet Hüseyin Y., korucu başı Diyadin Ç.'yi öldürmüş, daha sonra da intihar etmişti. Olayın detayları netleşti. Alınan bilgiye göre, korucu Mehmet Hüseyin Y., cinnet getirerek köy içinde silahla ateş edip mezarlığa gitti. Köy sakinleri durumu korucu başı Diyadin Ç.'ye iletti. Bunun üzerine mezarlığa giden korucu başı, boş bir mezar içine giren korucuyu ikna etmek istedi. O sırada ateş açan korucu, korucu başını öldürdü, ardından da intihar etti.