Koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Elazığ'ın Baskil ilçesi Konalga köyü Yağmurlu mezrasında görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaşlar, dağlarda sürü halinde giden dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. Sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri daha sonra hızla gözlerden kayboldu.