Kötü kokuların geldiği depodan atık yağlar çıktı

Elazığ'da kötü kokuların geldiği bir depoyu inceleyen ekipler, sabun yapımında kullanıldığı öğrenilen çok miktarda hayvansal atık yağ bularak depoyu mühürledi.

Olay, merkeze bağlı Harput Mahallesi Danışment Küme Evleri mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ya ait evin bulunduğu bölgeden kötü kokular gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu ilgili birimlere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri evin bahçesinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinde bahçede depo olarak kullanılan bir yapıda sabun yapımında kullanıldığı öğrenilen çok miktarda hayvansal atık yağ buldu. Ekipler, depoyu kaçak olduğu için mühürledi, gerekli yasal işlemleri de yaptı.