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Kovancılar'da 5 bin fidan toprakla buluştu

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.


Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde olduğu gibi “Geleceğe Nefes Ol” seferberliği kapsamında Kovancılar ilçesinde de de fidan dikimi yapıldı. İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu ile birlikte ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla belirlenen sahada 5 bin adet kızıl çam fidanı toprakla buluşturuldu.


Önemli olanın dikilen fidanlara sahip çıkılıp korunması olduğuna dikkat çeken Kaymakam Karaloğlu, fidanların sahiplenmesiyle doğanın yeşil bir örtüye sahip olacağını ve ayrıca estetik de bir görüntü oluşacağını aktardı.


Fidan dikme etkinliğine katılan çocuklarda, gelecek için anlamla bir çalışmaya ortak olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

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