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Kovancılar'da avcı adaylarına yönelik sınav

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Kovancılar ilçesinde avcılara yönelik gerçekleştirilen eğitim kursu sona erdi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından kent merkezi başta olmak üzere ilçelerde verilen avcılık kursları, Kovancılar ilçesinde sona erdi. Düzenlenen eğitim kursuna çok sayıda avcı katıldı. Eğitimde, avcı adaylarına harita üzerinde av alanları ile birlikte avcılık kuralları anlatıldı. Avcı adayları kurs sonunda sınava girerek eğitimlerini tamamladı.

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