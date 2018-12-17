Kovancılar'da "Narko Rehber" semineri

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde imamlara yönelik "Narko Rehber" semineri verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Narko Rehber' semineri düzenlendi. İlçe Halk Kütüphanesinde yapılan seminere imamlar katıldı. Seminerin amacının toplumun uyuşturucu maddelere karşı farkındalığını arttırmak ve uyuşturucu maddelerin arzıyla topyekun mücadele edebilmek olduğu belirtildi.

Alanında uzman personel tarafından verilen seminerde özellikle,narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler anlatıldı.

Ayrıca madde kullanıcısı ve sokak satıcısının nasıl tanındığı, şüpheli mekanlar, uyuşturucu maddelerin sokak adları detaylı olarak imamlara aktarıldı.

Emniyet yetkilileri, benzer eğitimlere belirli aralıklarla devam edileceğini bildirdi.