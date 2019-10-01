Kovancılar'da "Ortak Sınav" bilgilendirme toplantısı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde "Ortak Sınav" bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi koordinasyonunda, destekleme, yetiştirme kursları ile yapılacak olan ortak sınavlarla ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kovancılar ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün başkanlığında yapılan koordinasyon toplantısına ilçe milli eğitim müdürleri, eğitim ve öğretim şubelerinden sorumlu müdür yardımcıları ile şube müdürleri katıldı.

Geçtiğimiz yıl 5 ve 6'ıncı sınıflarda ortak sınav çalışması yaptıklarını anımsatan İl Müdürü Gürtürk;" Bu yıl da 5,6,7 ve 8.sınıflar ile liselerimizde 9.sınıfta yine ortak sınav uygulamalarımız olacak.8.sınıfta bütün branşlarda yapılacak ortak sınavlar diğer sınıflarda belirlenen iki ders türünde olacak. Soruların okullar tarafından basılması işinde siz okul müdürlerimize önemli bir görev düşmektedir. Sınavın hakkaniyetli olması açısından büyük bir titizlik göstermeniz bizim için çok önemlidir"dedi.

Yapılacak ortak sınavlarda herhangi bir sıralama ya da kıyaslama olmayacağının altını çizen Gürtürk," Sadece ilin eğitim durumunun bir fotoğrafı çekilecektir. Bunun için öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sınavın güvenli bir ortamda büyük bir dikkatle yapılacağı bilincini aşılamak ve sınav zamanına kadar sınava dahil olan konu ve kazanımların yetişmesi için okulda iş birliği sağlamak siz okul müdürlerimize düşüyor.Eğitimde kaliteyi yakalamak ve ilimizi her geçen yıl bir üst basamağa taşımak ancak sizlerle beraber hareket ederek mümkün olacaktır. Bizler bu bilinçle çalışıyor, önünüzdeki engelleri aşmanız için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aynı özveriyi sizlerin de göstereceğinize inanıyorum"ifadelerini kullandı.