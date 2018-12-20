Kovancılar'da "Paramedikler Günü"

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, "Paramedikler Günü"nedeniyle program düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Kovancılar Meslek Yüksekokulu “22 Aralık Paramedikler Günü'' programı düzenledi. MYO Konferans Salonunda yapılan programa FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İlçe Belediye Başkanı Hacı Akpınar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez,Okul Müdürü Doç. Dr. Fatih Özek, Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Işık Aztekin, Elazığ ATT ve Paramedik Derneği Başkanı Emre Aydın, öğretim görevlileri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasında Okul Müdürü Doç. Dr. Fatih Özek, Kovancılar MYO bünyesinde bulunan Paramedik ve Acil Tıp Teknisyenliğini çok önemsedikleri bölümlerden bir tanesi olduğunu kaydetti.

Paramedik ve Acil Tıp Teknisyenliği bölümünün geleceğin meslek gurupları arasında yer aldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, paramedikliğin çok hassas ve sağlıkta önemli bir meslek gurubu olduğunu aktardı.

Paramedik bölümünde teorik dersler yanında pratik uygulamalı eğitimlerinde bulunduğunu anımsatan Rektör Demirdağ, öğrencilerin her alanda kendini yetiştirmesinin ileri ki meslek yaşantılarında kendilerine artı puan kazandıracağını vurguladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez ile İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Işık Aztekin'in alanla ilgili konuşma gerçekleştirmesinin ardından program, öğrencilerin tiyatro gösterisi,müzik dinletisi ve mesleki andını okumasıyla sona erdi.