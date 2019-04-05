Kovancılar'da şehitler için mevlit okutuldu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, şehitler için mevlit okutuldu.

Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Merkez Camii'nde mevlit okutuldu. İlçe Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Soner Çalışkan, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından tüm şehitler için dua edildi.