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Kovancılar'da servis şoförlerine seminer

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, servis şoförlerine yönelik seminer verildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, servis şoförlerine yönelik seminer verildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Amirliği tarafından, ilçede bulunan öğrenci servislerinin şoförlerine yönelik, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" semineri düzenlendi. Seminerde alanında uzman trafik polisleri tarafından, sunum eşliğinde bilgilendirme yapıldı.


Seminerde sürücülerin özellikle, yaya geçitleri ve levha olan yerlerde dikkat etmeleri gerektiğinin önemi aktarıldı.


Ardından, servis şoförleri ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

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