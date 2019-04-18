Kovancılar'da yağış, ekinlere zarar verdi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kuvvetli yağış sonrası bazı tarlalar su altında kalırken, ekinlerde kısmen zarar gördü.

Elazığ ve bölgesinde kuvvetli yağmur yağışı 2 gün etkili oldu. Yağış nedeniyle Kovancılar ilçesine bağlı Çimşit ve Yeni Mahalle'de bulunan bazı ekili tarlalar su doldu. Tarlaların su dolmasıyla birlikte ekinlerde kısmen zarar gördü.

Nisan yağmurlarının bu yıl etkili olduğunu aktaran vatandaşlar, yağışların devam etmesi halinde mevcut ekili tarlaların daha fazla zarar görmesinden edişe ettiklerini aktardı.