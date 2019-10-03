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Kovancılar'da "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.


Kovancılar ilçesinde “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla “Yaya Geçidi Nöbeti” uygulaması yapıldı. İlçede 36 emniyet ve jandarma personeliyle yapılan uygulamaya Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ali Sanayir katıldı.


Yaya geçitlerinde polislerle Kaymakam Karaloğlu'da sürücüleri yayalara öncelik vermesi konusunda bilgilendirdi.

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