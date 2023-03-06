Kovancılar'dan Malatya'da konteyner kent kurulumuna destek

Elazığ'ın Kovancılar İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından konteyner kent kurulumuna destek için deprem bölgesinde görevlendirmek üzere 5 iş makinesi,1 hizmet aracı ve 7 personel gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya'daki konteyner kent kurulumu için Kovancılar Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından iş makinesi ve personel desteği verildi. Destekler çerçevesinde 5 iş makinası,1 hizmet aracı ve 7 personel konteyner kent kurulumu için çalışmaya başladı.

Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar yaptığı açıklamada, ''5 iş makinası, 1 hizmet aracı ve 7 personelimiz ile ekiplerimiz Malatya'da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Loder iş makinamız konteyner kent kurulumunun yapılacağı bölgelerin alt yapılarının hazırlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Hafriyat kamyonunuz hafriyat dökümü ve konteyner kent kurulumunun yapılacağı bölgelere altyapı malzemesi dökümü gerçekleştiriyor. Çöp aracımız Malatya merkez Yeşilyurt ilçesinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sulama aracımız aş evlerine içme suyu temini çalışmalarını gerçekleştiriyor. Folklift aracımız depolarda bulunan malzemeleri yük indirme ve yükleme çalışmalarını gerçekleştiriyor'' dedi.