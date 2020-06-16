Kovid-19 nedeniyle ikinci el kıyafet alımı durdu

Kent merkezinde tarihi bit pazarında bulunan ve Elazığ'da bir ilk olma özelliği taşıyan mağaza da vefat etmiş insanların elbiselerinin olduğu ikinci el kıyafet satılıyor. Vefat eden kişilerin kıyafetleri mağazada, maddi durumu iyi olmayanlara 3 ile 20 TL arasında veriliyor. Ancak özellikle inşaat işçileri ve çobanların alarak kullandığı ikinci el eşyaları satan mağazanın sahibi Yılmaz Çağala (53), korona virüs salgını nedeniyle özellikle vefat etmiş kişilerin kıyafetlerini almayı durdurdu. Her gelen ikinci kıyafetin kimden geldiğinin bilinmemesi üzerine tüm alımlara ara veren Çağala, elinde bulunan virüs ortaya çıkmadan önce aldığı kıyafetleri satıyor. Ancak, son zamanlarda bu kıyafetlere de talebin azaldığı belirtildi.

Müşterilerimiz genelde inşaatlarda çalışanlarla çobanlık yapanlar olduğunu belirten Yılmaz Çağala, "İkinci el eş yaları satıyoruz. Bazen bir kişi vefa ediyor, birilerine kıyafetlerini veriyorlar onlarda aldığı gibi bize getiriyor. Bizde alıp kuru temizlemeye verip alıp satıyoruz. İnşaatta çalışanlar, çobanlık yapanlar buradan alıyorlar. Mesela pantolonları 5 ile 10 TL arasında satıyoruz, yenisi 80-100 TL arasında. Şimdi ise korona virüs nedeniyle almıyoruz. Kimden geldiğini bilmiyoruz, o yüzden almıyoruz" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle şu ana kadar ikinci el eşya almadıklarını aktaran Çağala, bir süre daha almayacaklarını aktardı.