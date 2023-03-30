Köy köy gezerek ineklere pedikür yapıyorlar

Elazığ'da büyükbaş hayvanların tırnak kesim ve bakımları, özel olarak hazırlanan seyyar araçla veteriner hekim ve teknisyenler tarafından köy köy gezilerek yapılıyor.

Elazığ'da özel bir veteriner kliniği tarafından özel olarak yaptırılan seyyar araç ile köy köy gezerek büyükbaş hayvanların ayak tırnaklarının kesimleri yapılıyor. Demirden kafes şeklindeki araca sokulan hayvanların ayakları halatlar yardımıyla sabit hale getirildikten sonra, veteriner hekim ya da teknisyen tarafından tırnak kesimi, tedavisi ve bakımları yapılıyor.

'Seyyar pedikür aracı' ile hizmet verilerek, özellikle baharın gelmesiyle birlikte hayvanların ahırdan çıkarılan hayvanların ayak bakımları yapılıp hastalanmaları önleniyor ve süt verimleri artırılıyor.

Tırnak bakımının büyükbaş hayvanlar açısından önemli olduğunu ifade eden veteriner teknisyeni Fikret Biçer, "Tırnak bakımının hayvanlarda, özellikle büyükbaşlarda sıkıntı oluşturduğu dönemler oluyor. Tırnak sıkıntısı olduğunda hayvan artık yürüyemiyor, süt ve döl verimi düşüyor hatta veremiyor. Veteriner hekim gözetiminde tırnak bakımı yapıyoruz. Köylere hizmet veriyoruz. Vatandaş, kış boyunca içeride olduğu için büyükbaş hayvanının bakımını genelde bu mevsimde yaptırıyor. Bu nedenle bizler de bu dönemlerde yoğun oluyoruz" dedi.