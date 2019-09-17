Köy okullarının fedakar öğretmenleri

Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı köylerin fedakar öğretmenleri, istedikleri zamanlarda usta bulmayınca, kendileri kolları sıvadı, görev yaptıkları okulların duvarlarını onarıp boya yaparak, eğitime hazır hale getirdi.

Elazığ'a 110 kilometre uzaklıkta bulunan 3 belde ve 26 köyün bağlı bulunduğu Arıcak ilçesinde 12 köyde okul bulunuyor. Köylerdeki okulların tadilatı için her zaman usta bulamayan öğretmenler, okulun çoğu işini kendileri yapıyor. Öğrencilerinin daha iyi koşullarda eğitim görmesi için büyük bir fedakarlık gösteren öğretmenlerin bazıları yaz tatillerinde okullarını tamiratını gerçekleştirdi. Okullarını güzelleştirmek için çabalayan öğretmenler, eksik kalan kısmı ise öğlen aralarında ve hafta sonlarında işçi gibi çalışarak tamamlamaya çalışıyor. 61 öğrencisi olan Küplüce İlkokulu öğretmenleri harç kararak merdivenlerin tadilatını sürdürürken, 248 öğrencisi bulunan Yaylabaşı İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ise duvarların boyamasını tamamlaya çalışıyor.

"Öğretmenlerimizin büyük gayreti ve fedakarlıkları var"

Öğretmenlerin Arıcak'ın farklı yerlerinde kendi çabalarıyla okulları güzelleştirdiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç, “Bir tane öğretmenimiz sıvasını yaptı, birisi boyasını yaptı. Bir şekilde okullarımızı eğitim öğretime hazırlamanın gayreti içerisinde girdik. Bu çabadan dolayı ben öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğretmenlerimizin büyük gayreti ve fedakarlıkları var. Arıcak konumu itibari ile Elazığ'ın en ücra ve dezavantajlı ilçesi ama buna rağmen öğretmenlerimiz can siper şekilde gelip burada görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Bunun dışında da değişik sosyal sorumluluklarla Arıcak'ın gelişimine katkıda bulunuyorlar” dedi.

“Bazen usta bulamıyoruz, biz yapıyoruz”

Küplüce İlköğretim okulunun 2014 yılında eğitim öğretime açıldığını aktaran Müdür Vekili İlyas Demir ise , “Binamız 5 yıllık bir binadır. Binamızın mini onarımlara ihtiyacı var. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize gerekli malzemeleri temin etmektedir. Malzemeler geldikten sonra bu malzemelerin inşaatı sırasında gerekli işçiliği ben ve öğretmen arkadaşlarımız yapıyoruz. Burası köy okulu olduğu için biz bazen usta bulamıyoruz. Usta bulamadığımız zamanlarda öğretmen arkadaşlarımızla birlikte tadilatları gidermeye çalışıyoruz. Genellikle işlerimizi teneffüs aralarında, öğle arasında, okul bitiminde ya da hafta sonları oluyor. Bazen kendi imkanlarımızla işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Bazı zaman biz yaptığımızda öğrencilerin ilgisini çektiği için onlarda gelip bizleri izliyorlar. Belki bunları yapmak zorunda değiliz ama öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim öğretim görebilmeleri ve sağlıklı bir ortamda ders işlemeleri için biz bunları yapmak zorunda hissediyoruz'diye konuştu.

“Öğretmenlik bir fedakarlık işidir”

Okulun çok yıpranmış olduğunu fark ettiklerini dile getiren Yaylabaşı İlk ve Ortaokul Müdürü Metin Şentürk ise, “Dış cephe boyası 8'inci senesine girdi. Çok yıpranmıştı ve alt taraflarda çok tadilat istiyordu. Harcımızı ve sıvamızı yaptık. Yara berelerini kapattık ve ondan sonra boyamasına başladık. İlk etapta alt kısımları boyadık daha sonra uzun çubuklarla üst tarafları boyadık. İç cephe boyası da yıpranmıştı, iç tarafını da temiz hale getirdik. Sadece boya ile de bitmedi muslukları, lavabo taşlarını, fayanslarını ve mermerlerini de okulun eksik hangi ihtiyaçları varsa giderip fiziki olarak uygun hale getirmeye çalıştık. Bunu yaparken hiç gocunmadık severek ve isteyerek yaptık. Çünkü öğretmenlik bir fedakarlık işidir. Öğretmenlik sadece gün içerisindeki mesai ile bitmiyor 7/24 devam ediyor”diyerek sözlerini tamamladı.