Köylerde 43 yıl aradan sonra ‘Gağan' etkinliği

Elazığ'da yeni yılın erken kutlanması anlamına gelen ‘Gağan' etkinliği düzenlendi. 43 yıl sonra bazı köylerde gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Elazığ'da 43 yıl aradan sonra köylerde düzenlenen Gağan etkinliğinde renkli görüntüler oluştu. Elazığ'da halkın 'Gağan' olarak isimlendirdiği ve eski yılın uğurlanarak yeni yılın karşılandığı etkinlik gerçekleştirildi. Yöreye ait davul ve klarnet eşliğinde Şahinkaya, Uzun Tarla, Esenkent ve Koruk köylerinde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde çeşitli oyunlar ve Elazığ dik halayı oynandı. Yürüyüş boyunca Gağan etkinliğinin vazgeçilmezi olan eski döneme ait giysiler giyenler, renkli görüntüler oluştu. Etkinlik dahilinde toplanan lokmaların ise ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacağı kaydedildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Gürkan Bektaş, “Bu köylerde yapmak istediğimiz işlerden bir tanesi, köydeki kırsal kalkınma ve bu anlamda köyün gelenek ve kültürlerini sürdürülebilir yaşama dönüşmesidir. Hayata dokunmak üzerine yapmış olduğumu bir etkinliktir. Bu etkinliğimizin ismi, ‘Gağan'. Yeni yıl etkinliği olarak da geçiyor. Bu sembolik bir köy seyirlik oyunu. Bunlardan bir tanesi ‘Kale', ‘Kara' ve ‘Fate' dediğimiz kadın var. Birisi eski yılı temsil eder, birisi yeni yılı temsil eder ve kadın da yaşamı, doğayı ve bu ikisini bağlayan bir nesne olarak gözükür. Yaşlı, sakallı ‘ Hızır' ise lokmaları ve çıralıkları toplar. Günün sonunda ise bu paylaşılan, toplanılan paraları da ihtiyaç sahiplerine dağıtırız. Orta Asya ve Mezopotamya kültüründen gelmektedir. Köylerimizde uzun bir zamandır yapılmayan bir etkinlik. Biz bunu yaşatmaya ve tekrardan gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Gağan etkinliği, bu köylerimizde yaklaşık 45 yıldır yapılmıyordu. Güzel tepkiler aldık“ dedi.