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Köyün elektrik kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir köyde 770 metrelik elektrik kablosu çalan 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da bir köyde 770 metrelik elektrik kablosu çalan 2 şüpheli yakalandı.


Hırsızlık olayı, Baskil ilçesine bağlı Kadıköy'de meydana geldi. Köy tüzel kişiliğine ait 770 metre uzunluğundaki elektrik kablosu çalındı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin Ö.D. ve F.S. olduğu belirlenerek yakalandı. Çalınan elektrik kabloları ele geçirildi.


Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında hırsızlıktan adli işlem yapıldığı bildirildi.

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