Kronik ağrısı olan bu kliniğe geliyor

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hizmet veren Algoloji (Ağrı) Kliniği'nde kronik ağrıları olan hastaların tedavilerini yaptıklarını belirten Algoloji Uzmanı Dr. Meltem Kanar, tedavide amacın hastanın var olan ağrısını azaltarak hayat kalitesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Kentte sadece Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bulunan Algoloji Kliniği'nde, çeşitli rahatsızlıklara bağlı olarak görülen ağrıların değerlendirilip tedavi edilmesi sağlanıyor. Kronik ağrıların tedavisinin yapıldığı klinikte bel ve boyun fıtığı olup ameliyat ile tedavisi planlanamayan hastalar, ameliyat geçirip ağrısı geçmeyenler , diz, omuz, yaygın kas ağrısı olup ilaç tedavisi ve fizik tedaviden fayda görmeyenlerle, diyabet hastalığına bağlı kronik ağrılar yaşayan hastalar tedavi ediliyor. Son dönemlerde damar tıkanıklığına bağlı kronik ağrıları olanlarla kanser hastalarına tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Klinikte kronik ağrıları olan hastaların tedavilerini yaptıklarını belirten Algoloji Uzmanı Dr. Meltem Kanar, " Kronik ağrı (3 aydan uzun süren ağrı) iş ve aile hayatımızda ciddi problemlere yol açabilen ve bu nedenle hayat kalitesinde azalmaya yol açan toplumda sık görülen bir sorundur. Hastanemiz bünyesinde hizmet veren ağrı kliniğinde, sosyal hayatımızı sekteye uğratan uzun süreli ağrıları kişi bazında inceleyerek çözüme ulaştıracak tedavileri planlamaktayız. Kliniğimize başvuran hastalar kronik ağrısı olan ve söz konusu ağrıya neden olan hastalığın tedavisi için cerrahi tedavi protokolü uygulanamayan veya cerrahi tedaviye rağmen ağrıları olan hastalardır. Uzun süreli kas ve eklem ağrıları, kronikleşen bel ağrıları, ameliyat düşünülmeyen boyun ve bel fıtığı ağrıları, geçirilmiş operasyon sonrası görülen ağrılar, nöropatik ağrılar olarak adlandırdığımız özellikle diyabet hastalığı başta olmak üzere birçok nedenle görülen sinir harabiyetine bağlı ağrılar polikliniğimizde değerlendirilip ağrıya yönelik tedavileri planlanmaktadır. Amacımız kişinin var olan ağrısını azaltarak hayat kalitesini yükseltmektir”dedi.

Algoloji Kliniği'nde, ayrıca migren, küme, gerilim, nevralji gibi baş ağrıları, boyun ve kol ağrıları, bel ve bacak ağrıları, eklem ağrıları, fibromiyalji, zona, kanser ağrıları, periferik damar hastalığına bağlı ağrılar gibi ağrılı durumların tedavisinin yapıldığına da dikkat çeken Uzm. Dr. Kanar," Bazı girişimsel işlemlerimizi ameliyathane ortamında yapmaktayız. Ameliyathanelerimiz modern ekipman ve tıbbi cihazlar ile donatılmış, enfeksiyondan korunma anlamında en üst düzey güvenlik önlemlerine ve yapıya sahiptir. Bu sayede uyguladığımız girişimsel tedavi işlemlerini güven içerisinde yapabiliyoruz. Hastalarımıza poliklinikte yapabildiğimiz işlemler olduğu gibi bazı girişimsel işlemleri ameliyathane ortamında uyguluyoruz” dedi.

Klinikte baş ağrılarına yönelik minimal invaziv girişimlerden oksipital sinir bloğu, sfenopalatin ganglion bloğu, trigeminal ganglion bloğu, diğer periferik sinir blokları yaptıklarını aktaran Kanar, boyun ve bel ağrılarına yönelik epidural ve faset eklem enjeksiyonları ve sinir köklerine yönelik radyofrekans tedavileri, omuz, diz gibi eklemlere yönelik, eklem içi enjeksiyonlar ve sinir blokajları, eklem sinirlerine yönelik radyofrekans tedavileri, zona, periferik damar hastalıkları ve kanser ağrılarına yönelik sinir blokajları gibi işlemleri yapabildiklerini sözlerine ekledi.