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Küçük Muhammed'den geriye sadece oyuncakları kaldı

Geçtiğimiz cuma günü Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremde hayatını kaybeden küçük Muhammed’den geriye sadece yıkılan binanın enkazında bulunan oyuncakları kaldı.

Geçtiğimiz cuma günü Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremde hayatını kaybeden küçük Muhammed'den geriye sadece yıkılan binanın enkazında bulunan oyuncakları kaldı.


Elazığ'da gectiğimiz cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Muhammed Salih Civelek'in Dilek Apartmanı'nın enkazında bulunan oyuncakları yürekleri dağladı. Depremde minik Muhammed'in babası Hüseyin Civelek ve kardeşi Zekeriya Civelek kurtulurken, annesi ve talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Enkaz alanında yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden Muhammed'in oyuncağı ve kurtulan abisinin fotoğrafı ise yaşanan acının boyutunu gözler önüne serdi.

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