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Küçük Taha, tedavisini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Elazığ’da beyin tümörü nedeniyle tedavi gören 7 yaşındaki Taha Sis, masraflarını üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 67.

Elazığ'da beyin tümörü nedeniyle tedavi gören 7 yaşındaki Taha Sis, masraflarını üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. yaş gününü çektiği video ile kutladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da göz sinirleri üzerinde ortaya çıkan tümör nedeniyle sol gözünün görme özelliğini kaybeden 6 yaşındaki Taha Sis'in tedavisini üstlenmişti. Geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da tedavi gören 7 yaşındaki Taha Sis'in görme yetisini kaybetmesine neden olan beynindeki tümörde yüzde 35'lik küçülme görülmüştü. Görme yetisini kaybetmesine neden olan tümörün yüzde 35 küçülmesiyle iyileşme umudu daha da artan minik Taha, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Taha çektiği videoda, “Tayyip dede doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Senle vali amcamı çok seviyorum. İyi ki varsın ”dedi.

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