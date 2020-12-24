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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Elazığ'dan Tunceli'ye geçti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ’da protokol üyeleriyle görüştükten sonra Tunceli’ye geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ'da protokol üyeleriyle görüştükten sonra Tunceli'ye geçti.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uçakla Elazığ'da geldi. Bakan Ersoy'u havalimanında Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ilgili kurum müdürleri karşıladı. Havalimanında il protokolü ile bir görüşme yapan Bakan Ersoy, daha sonra Cumhuriyet tarihinin ilk müzesi olacak "Tunceli Müzesi"nin açılışı için helikopter ile Tunceli'ye hareket etti.

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