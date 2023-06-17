İhlas Haber Ajansı

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Kum birikintisi ve ağaca çarpan araç yan yattı: 2 yaralı

Elazığ’da kum birikintisine ve ağaca çarpan otomobil yan yattı.

Elazığ'da kum birikintisine ve ağaca çarpan otomobil yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DT 449 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kum birikintisine çaptı. Hızını alamayan otomobil ağaca da çarptıktan sonra yan durdu. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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