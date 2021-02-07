Kündekari tekniği ile yapılan minber 8 asrı aşkındır hizmet veriyor

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Ulu Cami'ye ait olan ancak güvenlik nedeniyle Kurşunlu Camii'ne taşınan kündekari tekniği ile abanoz ağacından çivi çakılmadan yapılan 835 yıllık minber sağlamlığı ile dikkat çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami için abanoz ağacından kündekari sanatıyla yapılan 835 yıllık minber, yıllar önce Harput Ulu Cami'de meydana gelen tahribat sonucunda zarar görmemesi için aynı mahallede 1738-1739 yıllarında Çarsancak Beyi Osman Ağa tarafından yaptırılan Kurşunlu Camii'ne taşındı. 1186 yılında Ebu Sa'id tarafından küçük ölçüde ahşap geometrik parçaların birbirine geçmesi ile elde edilen, oymalı, çatmalı, tutkalsız ve çivi kullanmaksızın kündekari tekniği ile abanoz ağacından inşa edilen ve üzerinde kufi (Arapça) işlemeli yazıların olduğu minber hala kullanılmaya devam ediliyor. 8 asırdır ayakta olan minberin 4. Murat'a Bağdat seferinden sonra hediye edildiği biliniyor.

9 yıldır Kurşunlu Camii'nde imam olarak görev yapan Mehmet Çetin Şeker, asırlık bu minberde namaz kıldırmanın ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Ulu Cami'nin minberi cami ibadete kapanınca emniyet açısından Harput Kurşunlu Camii'ne getirilmiştir. Bu minberin şah bir eser olduğu kesindir. Hicri 582 yılında yapılmıştır. Eser, asıl yapımında çivi çakılmadan kündekari dediğimiz yapıyla yapılmıştır. Bazı kemerlerinde kufi yazıları bulunmaktadır. Görülmeye değer bir eserdir. Osmanlı padişahlarından 4. Murat'ın Bağdat'a seferinden sonra bu minber ona hediye edilmiş. Padişahta bu eseri Harput'taki Ulu Cami'ye hediye etmiştir. Daha sonra minber güvenlik açısından dolayı Kurşunlu Camii'ne getirilmiştir” diye konuştu.

"4. Murat Bağdat seferi dönüşü Harput'a hediye olarak getirmiş"

Kündekâri tekniği ile abanoz ağacından yapılan tarihi minberin düzenli olarak bakım ve temizliğini yaptıklarını dile getiren Harput Mahallesi Ağa Camii imamı Yusuf Ziya Yıldız ise, ”İçiresinde bulunduğumuz bu camimiz tarihi kadim şehir Harput'un en güzel camilerinden biridir ve tarihi bir camidir. Yapım tarihi 1738 yılında Çarsancak Beyi Osman Ağa tarafından yapılmıştır. Caminin yanında meşhur 300 yıllık çınar ağacı vardır. Bu camimizin en meşhur özelliği tarihi bir minberinin olmasıdır. Minberi söylenen tarihe göre 4. Murat, Bağdat seferi dönüşü Harput'a hediye olarak getirmiştir. Önce Ulu Cami'ye, daha sonraları Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında camiler kapandığı gibi malumunuz halkımız hep biliyor. Daha sonra Kurşunlu Camii'ne getirilip burada şu anda hizmet vermektedir. Minber abanoz ağacından yapılmıştır. Etrafında Arap alfabesi kufi yazısıyla yazı yazılmıştır. Tahminen yaklaşık 900 yıldır Harput'ta hizmet vermektedir. Tarihi bir minberdir. Biz din görevlileri olarak ona bakıyoruz, koruma altın alıp, temizliğini yapıyoruz“ dedi.

Zamanında Ulu Cami'nin ibadete kapanması ve oluşan güvenlik sorunundan dolayı minberin Kurşunlu Camii'ne taşındığını belirten mahalle sakinlerinden Muammer Çorbacıoğlu, “Bu minber 800-900 yıllık çok eski bir minberdir. Minber daha önce Ulu Cami'deydi. Bir ara Ulu Cami ibadete kapandığı için bu eseri Kurşunlu Camii'ne getirmişler. Minberimiz abanoz ağacından yapılmış çok eski bir eserdir. Burası güvenli bir yer olduğu için buraya getirilmiş ve burada kalmıştır“ diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden 52 yaşındaki Selman Demir ise, kendilerini bildi bileli minberin orada olduğunu ve çok güzel olduğunu aktardı.