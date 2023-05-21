Kuraklığın vurduğu baraj yağışlarla birlikte yeniden canlandı

Elazığ'ın su ihtiyacını karşılayan ve 2 yıl önce kuruyarak adeta çöle dönen Hamzabey Barajı, bu sene yağışların etkisiyle birlikte yeniden doldu. 2 yıl önce dron ile aynı yerden çekilen görüntüler, barajdaki su seviyesinin ne denli yükseldiğini gözler önüne serdi.

Elazığ'da içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Hamzabey Barajı'nda 2 yıl önce yaşanan kuraklık nedeniyle sular çekilmişti. Suların çekilmesi ile toprakta derin çatlaklar oluşurken, içerisinden araçların geçtiği baraj alanında hayvanlar otlamaya başlamıştı. Bu sene tüm ülkede olduğu gibi Elazığ'da da yağışların etkili olması yüzleri güldürdü. 2 yıl önce adeta çöle dönen Hamzabey Barajı tamamen su ile doldu. Dron ile aynı yerden çekilen görüntüler, barajdaki su seviyesinin ne denli yükseldiğini de gözler önüne serdi.

Palu ilçesinde yaşayan Muhammet Öztürk, “2 yıl önce bu baraj kuraklıktan dolayı bayağı azalmıştı. Bu sene çok şükür aşırı yağışlardan dolayı barajlarımız yeniden doldu. İnşallah bu şekilde devam eder ve bir daha su kıtlığı ile karşı karşıya kalmayız” dedi.