Kuraklık nedeni ile baraj gölünde sular çekildi, çiftçiler bölgeye şeker pancarı ekti

Elazığ'da kuraklık nedeni ile suların çekildiği Keban Baraj Gölü kıyısında vatandaşlar şeker pancarı ekti. Binbir zahmetle ürünlerine bakan çiftçiler şeker pancarı hasadına başladı.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü kıyısında bulunan Çağlar köyünde kuraklık nedeni ile sular çekildi. Suların çekilmesiyle vatandaşlar bölgeye şeker pancarı ekti. Birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da çiftçinin önemli bir gelir kapısı olan şeker pancarının hasat zamanı başladı. Çiftçiler, şeker fabrikasının da alım kampanyasını başlatmasıyla birlikte pancar tarlalarında mesaiye koyuldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçiler, tarlalarda modern tarım teknikleri ile pancar sökümünü yaparak, traktörlerle fabrikaya götürdü. Pancarın geçtiğimiz seneye oranla neredeyse aynı olduğunu belirten çiftçiler, kuraklıktan dolayı hasatta yüzde 30 verim kaybı yaşadıklarını aktardı. Elazığ Şeker Fabrikası için bu sene Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır'da 75 köyde bin 356 çiftçi ile 42 bin 500 dekar alana 310 bin ton kota pancar sözleşmesi yapıldığı, ancak beklenen üretimin 240 bin ton olduğu belirtildi. Üretilen pancarın yaklaşık 4 ay sürecek işlenmesi sonrasında 33 bin ton kristal şeker, 9 bin ton melas ve 60 bin ton yaş küspenin elde edilmesinin planlandığı öğrenildi.

"Kuraklıktan dolayı yüzde 30 verim kaybımız var"

50 dönüm pancar ektiğini aktaran çiftçilerden Celal Bozkurt, “Kuraklıktan dolayı biraz verim kaybımız oldu. Şeker fabrikasının bize verdiği gübre fiyatlarından memnunuz ama dışarıdan aldığımız gübreler çok yüksek fiyattadır. Devletimizin verdiği pancar fiyatı güzel. Kuraklıktan dolayı yüzde 30 verim kaybımız var. Fiyatlardan memnunuz pancarımız da güzel kurak olmasına rağmen güzeldir. Geçen sene 336 liradan verdik bu sene devletimizin verdiği fiyat 420 lira, 2020'ye göre 2021'in fiyatları oldukça güzel. Kuraklıktan dolayı Keban Barajı suyu 3 kilometreye yakın çekildi ondan dolayı biz de burada araziyi değerlendirdik. Herkes buradan faydalanıyor. Kısacası suların çekilmesi çiftçilerin işine yaradı" dedi.

"Suların çekilmesiyle çiftçilerimiz boş kalan arazileri güzel değerlendirdi"

Bu yıl 42 bin dönüm civarında bir ekim olduğunu ifade eden Elazığ Şeker Fabrikası bölge mühendisi Hanifi Alıcı ise, "Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ sahalarında ekimlerimiz var. Yaklaşık 140 bin ton çiftçilerimize bedel ödenen bir pancar bekliyoruz. 15 Eylül itibariyle şeker fabrikası açılışını yaptı. Çiftçilerimiz pancarlarını getirmeye başladı. Her alanda çiftçilerimizin yanındayız. Geçen seneye oranla dünya çapında bir kuraklık var. Çiftçilerimizin baharda pancarı ektikten sonra aldığımız yağışlar bu yıl olmadı, ondan dolayı tüm sezon boyunca bunun zararını gördük. Şuan bulunduğumuz alanın bir tek faydası oldu, suların çekilmesiyle çiftçilerimiz boş kalan arazileri güzel değerlendirdi ve fabrikamız için de ham madde oluştu. Pancar şekerine verilen ton fiyatı da çiftçilerimizi memnun ettikçe ekimler artmakta. İnşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.

Geçen yıl polar üzerinden belirlenen fiyatın 336 lira olduğunu bu yıl hükümetin verdiği fiyatla birlikte 420 lira olduğunu dile getiren Alıcı, “Çiftçilerimiz genel olarak memnunlar fiyatta. Verimler de kuraklık olmasına rağmen çiftçimizi kurtaracak şekilde gidiyor. Umarım kazasız belasız bir sezon geçiririz" şeklinde konuştu.