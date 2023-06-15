Kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı

Elazığ Belediyesi Hilalkent Sosyal Hizmet Binası'nda eğitim gören kursiyerlerin ürünleri görücüye çıktı.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla açılan sergide, Hilalkent Sosyal Hizmet Binası'nda eğitim alan kadınların el emekleri olan çini ürünler görücüye çıktı. İçerisinde tablo, dekorasyon ürünleri, çeşitli mutfak eşyaları ve sunumlukların yer aldığı sergide, vatandaşlar bir yandan sergiyi dolaşırken bir yandan da beğendikleri ürünleri satın alabilecekler. Sergi, pazar günü hariç haftanın 6 günü 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Vatandaşları el emeği ürünleri görmeye davet eden Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları gönül belediyeciliği çalışmaları çerçevesinde projelerini bir bir hayata geçiriyor. Gençlerimize, kadınlarımıza ve sporcularımıza verdiği destekler herkes tarafından takdir topluyor. Elazığ'ımızın göz bebeği Harput'umuz; belediyemizin Basın Müzesi, Kürsübaşı Müzesi ve Harput Sergi Salonu ile birlikte mükemmel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Hilalkent Sosyal Hizmet Bina'mızda kursa devam eden kadınlarımız, belediyemizin verdiği destek ve Halk Eğitim Merkezi'ndeki usta öğreticilerden aldıkları eğitim ile Harput Sergi Salonu'nda ortaya koydukları el emeği göz nuru ürünleri vatandaşlarımızın beğenisine sunulmaya başlandı” dedi.