Kürsübaşı Müzesiyle, Harput Müziği dünyaya tanıtılacak

Kürsübaşı Müzesinin ihalesini önümüzdeki günlerde yapacaklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Tarihi Harput Mahallesinde hayata geçireceğimiz projemiz ile Harput müziğini tüm dünyaya tanıtacağız" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, seçim öncesi vaatleri arasında yer alan Kürsübaşı Müzesinin yapım ihalesi ile ilgili bilgi verdi.

Kürsübaşı Müzesini Tarihi Harput Mahallesinde daha önce yer teslimi yapılan Harput Konağında yapacaklarını anımsatan Başkan Şerifoğulları, "Bilindiği üzere Elazığ, musiki konusunda Türkiye'de çok özel bir yere sahip. Eserlerinin niteliği itibarıyla çok zengin bir musiki. Tespit edilebilen 200 civarında mahalli türkü ve uzun havaya sahip olan Elazığ-Harput müziğine ait eserlerin gerçekte çok daha fazla olduğu bilinmektedir. Hemen her köyde her meşkte hiç duyulmamış bir esere rastlamak mümkün"dedi.

Eşsiz değerleri bütün dünyaya tanıtmaları gerektiğinin altını çizen Şerifoğulları, " Ruhu, heyecanı ve düzeni bize ait olan bu eşsiz hazinenin inşallah tüm dünyaya en güzel şekilde tanıtılmasına bizler de öncülük edeceğiz. Müzeler Şehri Elazığ Projelerimiz arasında yer alan Kürsübaşı Müzesiyle ilgili yer tahsisi daha önce yapılmıştı. İnşallah tarihi Harput Mahallesinde hayata geçireceğimiz projeyle musiki kültürümüzün tanıtımına belediye olarak çok ciddi katkılar sağlayacağız. Ben, yapım ihalesine önümüzdeki günlerde çıkacağımız Kürsübaşı Müzesinin şimdiden müzik kültürümüze ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum"ifadelerini kullandı.