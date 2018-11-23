Kürsübaşı'nda öğretmenler konser verdi

Elazığ Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen "Kürsübaşı" programında öğretmenler konser verdi.

Elazığ Belediyesi Kültür Park Mamürat'ül Aziz Konferans Salonu'nda "Kürsübaşı" etkinliği gerçekleştirildi. Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen etkinlik, Çayda Çıra Folklor ekibinin gösterisi ile başladı. Katılanlara yoğrulan çiğ köfte ikram edilen etkinlikte Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan öğretmenler de konser verdi. Öğretmenlerin seslendirdiği eserler beğeniyle izlendi.

Farkındalık oluşturmak adına Elazığ Belediyesi ile birlikte öğretmenlere böyle bir gün düzenlediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, “Eğlence, tanışma ve birlikte olmak için bugün öğretmenlerimizle buradayız. Güzel bir program oldu. Bu etkinliklerimiz yıl içinde de devam edecek. Bu ve bu tür etkinliklerde temennimiz, öğretmenlerimizi en güzel şekilde eğlendirme ve onların birlikte olmalarını sağlamaktır. Sosyal, kültürel ve sportif yönden ve öğretmenlerimizin kaynaşması açısından bu tür etkinlikleri önemsiyoruz" dedi.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl ve bundan sonraki yıllarda da etkinliklerin süreceğini aktaran Gürtürk, "Amacımız, bir nebze de olsa öğretmenlerimizle olan birlikteliğimizi geliştirmek, daha sıkı ortamlar oluşturmak ve birlikte olma bilincini geliştirmektir" ifadelerini kullandı.